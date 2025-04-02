Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde 30 Bin 199 Polis Görev Yapacak

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı karşılaşmada görev yapacak polis sayısı açıklandı.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde 30 Bin 199 Polis Görev Yapacak

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelirken, derbide 30 bin 199 polisin görev alacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.

Kaynak: AA

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