Dev Derbide Stadyum İnledi! 'Hak Hukuk Adalet' Sesleri Yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli tribünlerden 'Hak, hukuk, adalet' sesleri yükseldi.

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Dev Derbide Stadyum İnledi! 'Hak Hukuk Adalet' Sesleri Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçta Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç, yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

HAK, HUKUK, ADALET TEZAHÜRATI

Mücadelede tribünleri hınca hınç dolduran sarı lacivertli taraftalar stadyumu inletti. Maç başlamadan Fenerbahçe tribünleri “hak, hukuk, adalet” tezahüratı yaptı.

Kupada Dev Derbi! Fenerbahçe-Galatasaray Karşılaşmasında Üçüncü Gol GeldiKupada Dev Derbi! Fenerbahçe-Galatasaray Karşılaşmasında Üçüncü Gol GeldiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Kupada Dev Derbi! Fenerbahçe-Galatasaray Karşılaşmasında Üçüncü Gol Geldi Dev Derbide Üçüncü Gol Geldi
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