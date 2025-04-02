Dev Derbide Stadyum İnledi! 'Hak Hukuk Adalet' Sesleri Yükseldi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli tribünlerden 'Hak, hukuk, adalet' sesleri yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçta Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç, yardımcı hakem olarak görev yapıyor.
HAK, HUKUK, ADALET TEZAHÜRATI
Mücadelede tribünleri hınca hınç dolduran sarı lacivertli taraftalar stadyumu inletti. Maç başlamadan Fenerbahçe tribünleri “hak, hukuk, adalet” tezahüratı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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