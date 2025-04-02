Dev Derbide Stadyum İnledi! 'Hak Hukuk Adalet' Sesleri Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçta Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç, yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

HAK, HUKUK, ADALET TEZAHÜRATI

Mücadelede tribünleri hınca hınç dolduran sarı lacivertli taraftalar stadyumu inletti. Maç başlamadan Fenerbahçe tribünleri “hak, hukuk, adalet” tezahüratı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi