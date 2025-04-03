Galatasaray'la Oynadıkları Derbi Sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan'dan Tek Cümlelik Açıklama

Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada yedek kulübeleri arasında çıkan kavganın ardından kırmızı kart göre Mert Hakan Yandaş, maçın ardından basın mensuplarına yalnızca bir cümle söyledi. Mert Hakan, "Adımız çıkmış dokuza" dedi.

Galatasaray'la Oynadıkları Derbi Sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan'dan Tek Cümlelik Açıklama

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın son bölümlerinde tansiyon yükselirken, yedek kulübeleri de birbirine girdi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş da yaşanan olayların ardından kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmesinin ardından, hakeme “Ben ne yaptım” diyerek serzenişte bulunan Mert Hakan, maçın ardından basın mensuplarına yalnızca bir cümle söyledi.

Sık sık maç içinde adının karıştığı olaylarla gündeme gelen Mert Hakan, "Adımız çıkmış dokuza" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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