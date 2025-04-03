Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde 43 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide saha içindeki yüksek tansiyon, tribünler ede yansırken taşkınlık yaptıkları ve kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan dev derbide ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet eden taraftarların kimliklerini tespit etti.

43 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Toplam 52 bin 152 taraftarın stadyumda takip ettiği müsabakada maç esnasında meşale yakan 4 kişinin de aralarında olduğu toplam 43 kişi hakkında ‘yasak alan ihlali’, ‘taşkınlık yapılması’, ‘tesislere zarar verilmesi’, ‘küfür ve hakaret içeren tezahürat’, ‘spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini ve ‘yasak madde sokulması’ gerekçeleriyle işlem başlatıldı.

Kaynak: AA