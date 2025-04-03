Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Küplere Bindirecek Hediye: Soyunma Odasına Bırakıp Gittiler

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, doğum günü olan Ali Koç kendisine bırakılan hediyeyle şoku yaşadı. Galatasaraylı futbolcular Koç için soyunma odasına 'İyi ki doğdun başkan' yazılı bir pasta bıraktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Küplere Bindirecek Hediye: Soyunma Odasına Bırakıp Gittiler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonunda yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken, sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç’a sarı-kırmızılı oyunculardan bir hediye bırakıldı.

Derbinin oynandığı 2 Nisan’ın Ali Koç’un doğum günü olduğu bilinirken, soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı’nı küplere bindirecek bir hediye bıraktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Küplere Bindirecek Hediye: Soyunma Odasına Bırakıp Gittiler - Resim : 1

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sarı-kırmızılı bir pasta bırakırken, pastanın üzerinde ‘İyi ki doğdun başkan’ yazması dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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