Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Küplere Bindirecek Hediye: Soyunma Odasına Bırakıp Gittiler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonunda yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken, sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç’a sarı-kırmızılı oyunculardan bir hediye bırakıldı.

Derbinin oynandığı 2 Nisan’ın Ali Koç’un doğum günü olduğu bilinirken, soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı’nı küplere bindirecek bir hediye bıraktı.

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sarı-kırmızılı bir pasta bırakırken, pastanın üzerinde ‘İyi ki doğdun başkan’ yazması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi