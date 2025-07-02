İflasın Eşiğindeki Türk Akaryakıt Devi Hisselerini Tek Kalemde Sattı
Türkiye genelinde yüzü aşkın akaryakıt istasyonuyla hizmet veren Euroil, yaşadığı finansal darboğazın ardından konkordato sürecine girmişti. Nisan ayında mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet alan şirket, ayakta kalabilmek için önemli bir adım attı. Euroil Enerji’nin hisselerinin yüzde 20’si, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 120 milyon TL bedelle satın alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt sektörünün bilinen markalarından biri olan Euroil, özellikle finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuş, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi de şirkete geçici koruma süresi tanımıştı. Bu süreçte şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yeniden yapılandırma planlarını uygulayabilmesi için yatırım arayışına girdiği biliniyordu.
Sonuç olarak Euroil, şirketin yüzde 20’lik hissesini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na devretti. Anlaşmanın 120 milyon TL tutarında gerçekleştiği öğrenildi.
TÜRKİYE GENELİNDE 100'DEN FAZLA AKARYAKIT İSTASYONUNA SAHİP
Euroil, Türkiye'nin 29 ilinde faaliyet gösteren 100’den fazla akaryakıt istasyonuna sahip. Özellikle Anadolu’daki istasyon yoğunluğuyla dikkat çeken şirketin ayrıca Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale'de stratejik öneme sahip depolama tesisleri bulunuyor.
KONKORDATO SÜRECİ SÜRÜYOR
Yapılan hisse satışı Euroil için can suyu olurken, konkordato süreci ise halen devam ediyor. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görevlendirilen konkordato komiser heyeti, şirketin mali tablolarını ve borç ödeme kabiliyetini yeniden değerlendirmek üzere temmuz ayında kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Bu rapor doğrultusunda Euroil’in konkordatodan çıkıp çıkamayacağına karar verilecek.
SEKTÖRDE DİKKAT ÇEKEN İKİNCİ HAMLE
Öte yandan Euroil’in bu adımı, geçtiğimiz günlerde Alpet’in gerçekleştirdiği hisse devrinin ardından sektörde dikkat çeken ikinci önemli gelişme olarak öne çıktı. Akaryakıt sektöründe yaşanan mali baskıların ve artan işletme maliyetlerinin, önümüzdeki süreçte başka oyuncuları da benzer finansal çözüm arayışlarına yönlendirebileceği öngörülüyor.