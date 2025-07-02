İflasın Eşiğindeki Türk Akaryakıt Devi Hisselerini Tek Kalemde Sattı

KONKORDATO SÜRECİ SÜRÜYOR

Yapılan hisse satışı Euroil için can suyu olurken, konkordato süreci ise halen devam ediyor. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görevlendirilen konkordato komiser heyeti, şirketin mali tablolarını ve borç ödeme kabiliyetini yeniden değerlendirmek üzere temmuz ayında kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Bu rapor doğrultusunda Euroil’in konkordatodan çıkıp çıkamayacağına karar verilecek.