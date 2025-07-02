En Hızlı ve Kolay Kilo Verme Yöntemi Ortaya Çıktı: Bilim Dünyası Kanıtladı

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Beslenme alışkanlıklarına dair yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Son yayımlanan bilimsel bir çalışmada, hayvansal gıdalardan tamamen uzak duran vegan bireylerin, vücutlarındaki asit yükünü düşürerek daha kolay kilo verdiği ortaya kondu. Araştırma, bitkisel beslenmenin kilo kaybı üzerindeki etkilerini ilk kez bu kadar net biçimde ortaya koydu.

ASİT YÜKÜ DÜŞÜYOR, KİLO VERME KOLAYLAŞIYOR

“Frontiers in Nutrition” dergisinde yayımlanan dört aylık bilimsel çalışmaya göre, tamamen bitkisel içerikli ve düşük yağlı bir diyet uygulayan bireylerde vücuttaki asit üretimi belirgin ölçüde azalıyor. Bu durumun doğrudan zayıflamaya katkı sunduğu belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten ekip, Akdeniz diyetinde yer alan balık, tavuk, süt ürünleri ve yumurtayı tamamen elimine ederek, bu besinlerin vücutta ne kadar asit oluşturduğunu ölçümledi. Bulgulara göre, vegan diyeti uygulayan bireylerde asit yükünün düşmesiyle birlikte iltihaplanmanın azaldığı ve kilo kaybının hızlandığı gözlendi.

“HAYVANSAL GIDALAR KİLO ALIMINI TETİKLEYEBİLİR”

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Hana Kahleova, et, süt ve yumurta gibi ürünlerin yüksek düzeyde asit ürettiğini, bunun da vücutta inflamasyonu artırarak kilo alımına zemin hazırladığını söyledi. Kahleova, bitkisel gıdalarla beslenmenin yalnızca kilo kontrolü sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda bağırsak sağlığını da olumlu etkilediğini vurguladı.

VEGAN VE AKDENİZ DİYETİ KARŞILAŞTIRILDI

Çalışmaya katılan 62 aşırı kilolu yetişkin, iki gruba ayrılarak 16 hafta boyunca ya vegan ya da Akdeniz diyetiyle beslendi. Ardından gruplar diyet değiştirerek bir 16 hafta daha farklı diyetle devam etti. Süreç boyunca tüm beslenme verileri analiz edilerek, kişilerin vücutlarındaki asit yükü ölçüldü.

Sonuçlar, hayvansal ürün tüketen grupta daha fazla asit üretildiğini ve bunun inflamasyonla bağlantılı olduğunu gösterdi. Vegan diyeti uygulayan katılımcılar ortalama 5 kilo kaybederken, Akdeniz diyeti uygulayanlarda anlamlı bir fark oluşmadı.

BİTKİSEL BESLENME KAN ŞEKERİ VE TANSİYONA DA FAYDALI

Araştırma sonuçlarına göre vegan beslenme sadece kilo kaybı değil, aynı zamanda insülin hassasiyetinin artması ve kan basıncının düşmesi gibi olumlu etkiler de sağlıyor. Bu değişim, doğrudan bitkisel besinlerin alkali yapısından kaynaklanıyor.

HANGİ GIDALAR TERCİH EDİLMELİ?

Uzmanlar, alkalileştirici etkisi yüksek olan gıdaların daha fazla tüketilmesini öneriyor. Brokoli, ıspanak, lahana, pancar, sarımsak ve havuç gibi sebzelerin yanı sıra, kiraz, kayısı, elma ve kırmızı meyveler gibi meyveler de öne çıkıyor. Ayrıca mercimek, nohut, fasulye ve kinoa gibi baklagiller ve tahıllar da bu etkiye katkı sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi