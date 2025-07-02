Aile Hekimleri İçin Yeni Dönem! 1 Yıla Çıkıyor

YENİ KARAR YAKINDA DUYURULACAK

Üzerinde çalışılan düzenleme hayata geçtiğinde, bir hasta ancak 12 ay boyunca hiç muayene olmazsa ilgili aile hekimi için ödeme katsayısı yarıya indirilecek. Böylece hekimin gelirinde oluşan kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, bu değişikliğin kısa süre içinde resmi olarak duyurulacağını belirtirken, aile hekimlerinin yaşadığı mağduriyetin en azından bir kısmının böylece giderilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın yeni haliyle Temmuz ya da Ağustos ayı maaşlarına yansıması bekleniyor.