Aile Hekimleri İçin Yeni Dönem! 1 Yıla Çıkıyor
Aile hekimlerinin maaşlarında kesintiye neden olan “6 ay boyunca muayeneye gelmeyen hasta” uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinden gelen yoğun tepkiler üzerine mevcut düzenlemeyi revize etmek için düğmeye bastı.
Kaynak: NTV
2024 yılı başında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, bir aile hekimine kayıtlı olup da son altı ay içinde hiçbir sağlık hizmeti almayan vatandaşlar için yapılan ödeme, yarım katsayı üzerinden hesaplanmaya başlanmıştı. Bu da hekimlerin gelirlerinde yüzde 10 ila 15 arasında değişen kesintilere yol açmıştı.
Yeni yönetmelikte, ödeme hesaplamaları hasta yaş grubuna ve hekime kayıtlı kişi sayısına göre belirleniyor. Örneğin, 4 bin olan kayıtlı hasta sınırı 3 bin 500’e düşürülmüş ve her yaş grubuna göre farklı katsayılar uygulanmaya başlanmıştı. Ancak altı ay boyunca muayeneye gelmeyen hastalar için bu katsayı yarıya düşürülünce, hekimlerin tepkisi gecikmedi.
HEKİMLER TEPKİLERİNİ ORTAYA KOYDU
Birçok aile hekimi, bu uygulamanın kendilerini haksız şekilde mağdur ettiğini savundu. “Hastayı zorla muayeneye getiremeyiz” diyerek ses yükselten hekimler, kesintilerin adaletsiz olduğunu belirtti.
NTV'nin edindiği kulis bilgilerine göre, Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinden gelen bu şikayetleri dikkate aldı ve tartışmalı uygulamayı revize etmek için çalışma başlattı. Yeni düzenlemeyle birlikte, hastanın muayeneye gelmeme süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması planlanıyor.
YENİ KARAR YAKINDA DUYURULACAK
Üzerinde çalışılan düzenleme hayata geçtiğinde, bir hasta ancak 12 ay boyunca hiç muayene olmazsa ilgili aile hekimi için ödeme katsayısı yarıya indirilecek. Böylece hekimin gelirinde oluşan kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, bu değişikliğin kısa süre içinde resmi olarak duyurulacağını belirtirken, aile hekimlerinin yaşadığı mağduriyetin en azından bir kısmının böylece giderilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın yeni haliyle Temmuz ya da Ağustos ayı maaşlarına yansıması bekleniyor.