İsrail Bir Ayda 488 Filistinliyi Alıkoydu

İsrail güçleri, hazırlanan rapora göre, işgal altındaki Batı Şeria'da mayıs ayı boyunca 39'u çocuk, 23'ü kadın 488 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Bir Ayda 488 Filistinliyi Alıkoydu
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde mayıs ayında da sürdürdüğü gözaltılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Rapora göre, İsrail ordusu Batı Şeria ve Kudüs'te mayıs ayı boyunca 39'u çocuk, 23'ü kadın 488 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısı ise 545'i kadın ve 1400'ü çocuk yaklaşık 17 bin 500'e ulaştı. Bu veriler, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlileri kapsamazken, alıkonulanların sayılarının binlerce olduğu öngörülüyor.

DÜZİNELERCE EV YIKTI

Gözaltıların, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım devam ederken; Filistin topraklarındaki saldırılar tırmanırken gerçekleştirildiğine dikkati çekilene raporda, gözaltıların yanı sıra İkinci İntifada'dan (2000) bu yana en kapsamlı saldırılara maruz kalan Cenin ve Tulkerim illeri başta olmak üzere saha infazları gerçekleştirildiği; düzinelerce evin yıkıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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