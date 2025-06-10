Biontech’in Kurucularına Almanya Ulusal Ödülü

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Almanya Ulusal Vakfı tarafından 1997 yılından bu yana, demokratik topluma katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen ödül, Berlin’deki tarihi Fransız Friedrichstadt Kilisesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene siyaset, iş dünyası ve bilim çevrelerinden çok sayıda isim katıldı.

50 bin Euro değerindeki ödül, Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından takdim edildi. Merz törende yaptığı konuşmada, Türeci ve Şahin’e, "Bilim insanları ve girişimciler olarak özgür bir toplumun gelecekteki gücünü temsil ediyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte modern tıbbın iki yol göstericisini onurlandırıyoruz" dedi.

İkilinin mRNA teknolojisine olan inançları ve bu teknolojiyi hem Kovid-19 aşısında hem de kanser tedavilerinde kullanma vizyonlarını öven Merz, "Birçok kişinin risk gördüğü yerde, onlar fırsat gördüler. Kendi araştırmalarının hastalara ulaşabilmesi için önce Ganymed Pharmaceuticals’ı, ardından 2008’de BioNTech’i kurdular. Ulusal Ödülü vermek benim için onurdur" diye konuştu.

Kovid-19 aşısının kısa sürede geliştirilmesini "tıbbi bir devrim" olarak nitelendiren Merz, bu gelişmenin milyonlarca hayatı kurtardığını vurguladı. Ayrıca kanser araştırmaları alanındaki çalışmaların da umut verici olduğunu belirten Almanya Başbakanı Merz, "Bu çalışmalar, kanserin korkutucu etkisini yitirebileceği bir geleceği mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA