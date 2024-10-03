Bursa'da Korkunç Cinayet... Öldüren 15, Ölen 16 Yaşında!

Bursa'da H.B. (16), ile Y.Ç. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., Y.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Bursa'da Korkunç Cinayet... Öldüren 15, Ölen 16 Yaşında!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkiindeki ağaçlık bölgede dün saat 21.00 sıralarında Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TESLİM OLDU

H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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