İsrail'i Protesto Eden Akademisyeni Hastanelik Ettiler

Rize’nin Merkez Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de düzenlenen Burger King açılışında İsrail’e yönelik bir protesto gösterisi gerçekleştiren Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam saldırıya uğradı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sağlam, Acil Serviste tedavi altına alındı.

Sağlam'ın burnunda kırık, kulak zarının ise patladığı vücudunun eşitli yerlerinde darp izi olduğuna ilişkin rapor aldı. Saldırganlardan şikayetçi olan Sağlam, karakola giderek ifade verdi.

“İSRAİL TERÖRÜNÜNÜN PARASINI YEMEK İSTEYENLER BANA SALDIRIYOR”

Kemal Sağlam, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bankadan para çekerken Burger King'in açılışını gördüm ve 'Kahrolsun İsrail' diye bağırıp taciz devam etti ama, oradaki Burger King'i gösteren gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terörünün parasını yemek isteyen, iş yapmak isteyen böyle bebekleri öldürmek İsrailliler bana saldırıyorlar. Yola kadar takip ettiler az kalsın arabaların altında kalırdım peşimden koştular dövdüler, kulaklarımı patlatmışlar burnumu patlatmışlar 10 kişi birden dövdüler. Daha sonra bir araç içine bindim, şoförü de benimle birlikte dövdüler. Gözü dönmüş bunların katil olmuşlar. Şikayetçi olmuştu kendilerinden ama böyle bir Müslüman bir ülkede böyle bir Rize'de bana bunların yapılmasını benim kalbimi paramparça yaptı onların hepsini Allah'a Havale ediyorum, Allah onları da İsrail ile birlikte kahrı perişan etsin inşallah."

AÇILIŞA ÇOK SAYIDA AKP’Lİ YÖNETİCİ KATILDI

Açılışa AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük'ün yanı sıra, eski ANAP Rize milletvekili Ahmet Kabil, Ticaret ve sanayi odası başkanı Aziz Karaahmetoğlu, RTSO Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, Rize'li Altur turizmin sahibi Abdurahim Albayrak, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye AKP'li Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AKP'li Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, çok sayıda yönetici ve esnaf katıldı. Açılış ise dualar okunarak gerçekleşti. AKP’li İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük ise açılışa çelenk gönderdi.

Kaynak: ANKA