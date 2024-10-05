İki Kadını Katletmişti! 'Sur Canisi'nin Babasından Şoke Eden Açıklamalar

Türkiye dün Fatih'teki surlarda yaşanan vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katletti. Uzuner'in kafasını kesip surlardan attıktan sonra intihar eden Çelik'in babası konuştu.

1 YILDA 5 KEZ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Kurye olarak çalışan baba Çelik, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Babanın iddiaları sonrası hastane kayıtlarında yapılan incelemeye göre, Çelik'in 1 yıl içinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu ortaya çıktı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Polis kayıtlarına göre ise Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu tespit edildi. Katil Çelik'in evinde yapılan aramalarda ise kan donduran delillere rastlandı. Defter üzerine kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulundu. Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir” diye geçti.

Kaynak: Habertürk