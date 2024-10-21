'Yenidoğan Çetesi' Liderinin Bilinmeyen Geçmişi Ortaya Çıktı: Para İçin Her Şeyi Yapmış!

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' Türkiye'de şok etkisi yarattı. Yaşanan kan dondurucu olay, sağlık sektörüne olan güvene ciddi zarar verirken, skandalla ilgili her gün bambaşka bir detay gün yüzüne çıkıyor.

Çetenin elebaşı Dr. Fırat Sarı’nın terör örgütü PKK üyesi olmak, örgüte yardım ve yataklık suçlarından kesinleşen 5 yıl hapis cezası olduğu öğrenilirken, Sarı'nın uzman hekim olarak görev yaptığı sırada zorunlu askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmak istediği ortaya çıktı. Millî Savunma Bakanlığı ise subay olmaya engel suçlardan mahkûmiyeti bulunduğu gerekçesiyle “Er olarak askerlik” kararı verdi.

AYM'DEN DE SONUÇ ALAMADI

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre Sarı, kararın iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde (AYİM) iptal davası açtı. Fakat 2 Şubat 2011’de davanın reddine karar verildi. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Hak ihlaline uğradığını, tarafsız ve bağımsız mahkemede yargılanma hakkının da ihlal edildiğini iddia etti.

Ankara İdare Mahkemesine 2018 yılında yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan Sarı'nın son durağı AYM oldu. Er olarak askerliğin “Ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu” öne sürdü. Yedek subay yapılmadığı için maaş da alamadığını söyleyerek birikmiş yedek subay maaşının ödenmesini talep etti. AYM, başvurunun süre aşımı nedeniyle “kabul edilemez” olduğuna hükmetti.

582 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianameye göre çetenin liderleri Dr. Fırat Sarı ve yöneticileri Dr. İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir. Bu sanıklar için 10 kez “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve 11 kez “resmi belgede sahtecilik” suçundan 582 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: Sözcü