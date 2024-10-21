Kan Donduran Kadın Cinayeti: Annesini Öldürüp İntihar Etti!

Kastamonu'da yakınlarının haber alamadığı anne-oğul evlerinde ölü bulundu. Erkeğin, annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

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Kan Donduran Kadın Cinayeti: Annesini Öldürüp İntihar Etti!

Türkiye, son dönemde artan kadın cinayetleriyle yasa boğulurken, toplumda yaygınlaşan şiddet kültürü ve cezasızlık politikası nedeniyle neredeyse her gün başka bir kadın öldürülüyor. Son olarak Kastamonu'dan bir kadın cinayeti haberi geldi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA KOMŞULARI ARADI

İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.

Kan Donduran Kadın Cinayeti: Annesini Öldürüp İntihar Etti! - Resim : 1

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

İçeri giren polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

Kan Donduran Kadın Cinayeti: Annesini Öldürüp İntihar Etti! - Resim : 2

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Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Kastamonu İntihar
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