Demirtaş, Özel'e Çağrı Metnini Verecek

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kendisini cezaevinde ziyaret edecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kamuoyuna yapacağı çağrı metnini ileteceği öğrenildi.

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Demirtaş, Özel'e Çağrı Metnini Verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması ve ardından yaptığı açıklamalarla 'çözüm süreci' tartışmaları Türkiye’nin gündemine otururken CHP lideri Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş hamlesi geldi.

Özel’in Demirtaş’a bugün yapacağı ziyaret öncesi bir gelişme daha yaşandı. Demirtaş'ın kamuoyuna yapacağı çağrı metnini Özel'e vereceği belirtildi.

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ÖZEL'DEN DEMİRTAŞ'A ZİYARET

Özel ve beraberindeki heyet, bu hafta yapacağı Doğu turu öncesinde, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. CHP lideri Özel'e cezaevi girişinde Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla bir çağrı metni verileceği öğrenildi.

Demirtaş, Özel'e Çağrı Metnini Verecek - Resim : 2

ÇAĞRI METNİ VE KİTAP VERİLECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, saat 11.00‘de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyareti öncesinde cezaevi girişinde, Demirtaş'ın avukatı tarafından imzalı "Arafta Düet" kitabı ile bir çağrı metni takdim edilecek.

Metnin, Demirtaş’ın Türkiye kamuoyuna yönelik çağrı metni olacağı öğrenilirken, Demirtaş’ın çağrısının basın aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacağı bildirildi.

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Kaynak: ANKA

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