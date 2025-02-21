196 Bin Liralık Maaşını Beğenmeyen Vekil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Servis Eden Kim Varsa...'

Gelecek Partili Doğan Demir, sosyal medyada büyük tepki çeken 196 bin TL maaşın yetmediğine yönelik sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. "Maaşla ve parayla işim olmaz" diyen Demir, gazetecilerle sohbet esnasında sorulan bir soruya karşılık bu sözleri söylediğini savundu.

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196 Bin Liralık Maaşını Beğenmeyen Vekil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Servis Eden Kim Varsa...'

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, gazetecilerin sorduğu "Maaşınız yetiyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. 196 bin TL'lik milletvekili maaşının yetmediğini söyleyen Demir, giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu ifade ederek, "Bizim sadece bir kuru maaşımız var" dedi. Demir'in sözleri büyük tepki çekti.

196 Bin Liralık Maaşını Beğenmeyen Vekil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Servis Eden Kim Varsa...' - Resim : 1

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Adeta linç edilen Demir, bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"Milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur" diyen Demir, emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve bu koşulları en iyi bilen insanlardan biri olduğunu söyledi.

196 Bin Liralık Maaşını Beğenmeyen Vekil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Servis Eden Kim Varsa...' - Resim : 2

"PARAYLA İŞİM YOK"

Demir, milletvekilliğini maaşa endekslememek gerektiğini ifade ederek, "Halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiçbir zaman para gündemimizde olmamıştır." dedi. "Parayla işim yok" diyen Demir, paraya ihtiyacı da olmadığını söyledi. Demir, aldıkları maaşın 2-3 katı kadar harcama yaptıkları için bu sözleri sarf ettiğini savundu.

Gelecek Partili Milletvekili Maaşına İsyan Etti: Bir Kuru Maaşımız Var, 196 Bin TL YetmiyorGelecek Partili Milletvekili Maaşına İsyan Etti: Bir Kuru Maaşımız Var, 196 Bin TL YetmiyorGüncel

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