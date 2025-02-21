Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre Mesajı

AKP'nin 8. Büyük Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Büyük kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin vitrininde köklü değişimler yapacağı konuşuluyor.

"YARIM KALAN HİÇBİR HİKÂYE OLMAYACAK"

Uzun zamandır Ankara kulislerini hareketlendiren büyük kongreye ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal!" diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi