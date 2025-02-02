Her Evde Var, Bakanlığın 'Kara Liste'ye Aldığı Çocuk Ürünlerinde Sessiz Tehlike
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GUBİS) çocukların sağlığını tehdit eden bazı eşyaları açıklayarak tek tek uyardı. Kol saatinden oyuncağa, okul giyim eşyalarından boya kalemlerine çok sayıda popüler ürün listede yer aldı. İşte bakanlığın yakın zamanda yayınladığı listede yer alan, ölümcül etki de taşıyan o ürünler…
Gıda skandallarının ardından skandalların yeni adresi bu kez çocuk ürünleri oldu. Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde açıklanan ürünlerde kanserojen madde, boğulma riski gibi etkenler bulundu. İşte çocuk ürünlerinde bulunan zararlı maddeler…
MBA marka okul giyim eşyaları arasında yer alan kapüşonlu sweat piyasadan toplatıldı. Üründe yer alan kordon ve büzme iplerinin güvenlik hassasiyeti oluşturduğu tespit edildi.
KANSEROJEN MADDE BULUNDU
Çocuklar arasında popüler olan siyah kol saatinde kanserojen madde etkili Kadmiyum bulundu. Ürün içinde 155,2 Mg/Kg madde kullanıldığı tespit edilerek siparişler durduruldu.
BOĞMA RİSKİ VAR
Fenix markalı parmak boyalarda boya numunesine ait kapağın 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığı açıklandı. Ürünün toplatılmasına karar verildi.
STANDARTLARA UYGUN DEĞİL
Lisans Kırtasiye Ofis Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. markalı boya malzemelerinde yer alan küçük parçaların standartlara uygun olmadığı belirtildi.
Biricik Kids- Nurullah Kılıç markalı çocuk giysisinin piyasadan toplatılması gerektiği ifade edildi. Yapılan uyarıda “Küçük çocuk kullanımı amaçlı giysiler dekoratif kordon içermemelidir” denildi.
Little Chef markalı popüler çocuk oyuncağında yer alan küçük parçaların çocuklar için boğulma riski oluşturabileceği açıklandı.
GÜVENSİZ ÜRÜN
Can Sport markalı zıplama topunun üzerinde yer alan top tıpasının küçük parça oluşturması nedeniyle çocuk sağlığı için güvensizlik riski oluşturduğu vurgulandı.
Kaynak: Haber Merkezi