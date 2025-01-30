Doğum Günlerinin Vazgeçilmeziydi... Bakanlık Hepsini Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıkladığı; vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan güvensiz ürünlerin listesi kabarıyor. Ticaret Bakanlığı son olarak doğum günü, nişan vb. organizasyonlarda kullanılan uçucu gazla doldurulmuş balonları radarına aldı.

TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Emine Alevli-Pontiparty firmasına ait balonların helyum dışındaki bir uçucu gaz ile doldurulduğunu tespit edildi. Bakanlığın açıklamasında balonların infilak ederek alev alma, yangın çıkarma ve yaralanmaya sebep olma risklerinin bulunduğu bildirildi.

Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya sürülmesini yasaklarken, mevcut ürünleri de toplatmaya karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi