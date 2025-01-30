Doğum Günlerinin Vazgeçilmeziydi... Bakanlık Hepsini Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünleri açıklamayı sürdürüyor. Bakanlık bu kez yangın çıkarma riski bulunan ve vatandaşların sağlığı için tehdit oluşturan balonlar için toplatma kararı verdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Doğum Günlerinin Vazgeçilmeziydi... Bakanlık Hepsini Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıkladığı; vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan güvensiz ürünlerin listesi kabarıyor. Ticaret Bakanlığı son olarak doğum günü, nişan vb. organizasyonlarda kullanılan uçucu gazla doldurulmuş balonları radarına aldı.

Doğum Günlerinin Vazgeçilmeziydi... Bakanlık Hepsini Toplatıyor - Resim : 1

TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Emine Alevli-Pontiparty firmasına ait balonların helyum dışındaki bir uçucu gaz ile doldurulduğunu tespit edildi. Bakanlığın açıklamasında balonların infilak ederek alev alma, yangın çıkarma ve yaralanmaya sebep olma risklerinin bulunduğu bildirildi.

Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya sürülmesini yasaklarken, mevcut ürünleri de toplatmaya karar verdi.

Doğum Günlerinin Vazgeçilmeziydi... Bakanlık Hepsini Toplatıyor - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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