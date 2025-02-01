Kışın Vazgeçilmez Lezzetti İçin Kritik Uyarı, 4 Taneden Fazla Yemeyin Yoksa...

Kış mevsimi denilince akla ilk gelenlerden biri olan kestane için uzmanlar uyardı. Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, “Kestane ara öğünde tüketilmeli, fazla kalori almamak için 3-4 taneyle kendimizi sınırlandırmamız lazım” dedi.

Son Güncelleme:
Kışın Vazgeçilmez Lezzetti İçin Kritik Uyarı, 4 Taneden Fazla Yemeyin Yoksa...

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, kestane tüketimi için uyardı. Kestanenin fazla tüketilmesi halinde kilo aldıracağını anlatan Gündüz, “3-4 kestane ortalama 80 kalori. Kestane tüketirken fazla kalori almamak için 3-4 taneyle kendimizi sınırlandırmamız lazım” dedi.

Kışın Vazgeçilmez Lezzetti İçin Kritik Uyarı, 4 Taneden Fazla Yemeyin Yoksa... - Resim : 1

'ARA ÖĞÜN OLARAK TÜKETMEK DOĞRU'

4 kestanenin kalori bakımından 1 dilim ekmeğe denk geldiğini belirten Gündüz şunları söyledi: Genelde ara öğün olarak tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü akşam yemeğinde yeterince kalori alınır. Yemek sonrası kestane yemek ise daha fazla kalori almak anlamına geliyor. Bu nedenle, kestaneyi akşam değil, ara öğün olarak tüketmek daha doğru olur.

Kışın Vazgeçilmez Lezzetti İçin Kritik Uyarı, 4 Taneden Fazla Yemeyin Yoksa... - Resim : 2

'EN KÜÇÜK PAKETİ SATIN ALIN'

Gündüz “Kokusu güzel, tadı da güzel olan bu meyveyi, bir paket halinde aldığınızda, farkında olmadan daha çok tüketiyorsunuz. O nedenle mümkünse en küçük paketi satın alın. Eğer içinde 4 adetten fazlası varsa, başka bir öğün yerine tüketmeye çalışın” dedi.

Kışın Vazgeçilmez Lezzetti İçin Kritik Uyarı, 4 Taneden Fazla Yemeyin Yoksa... - Resim : 3

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Sağlık Bakanlığı’ndan Rahim Ağzı Kanseri Taramalarına İlişkin Açıklama Rahim Ağzı Kanseri Taramalarına Kritik Açıklama
Ölümcül Tehlike 'Sarı Serum'da Korkutan Veri! Uzmanı Uyardı; 'Günde 3 Kişi...' Ölümcül Tehlike 'Sarı Serum'da Korkutan Veri
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı
12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor 12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor