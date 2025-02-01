Kışın Vazgeçilmez Lezzetti İçin Kritik Uyarı, 4 Taneden Fazla Yemeyin Yoksa...

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, kestane tüketimi için uyardı. Kestanenin fazla tüketilmesi halinde kilo aldıracağını anlatan Gündüz, “3-4 kestane ortalama 80 kalori. Kestane tüketirken fazla kalori almamak için 3-4 taneyle kendimizi sınırlandırmamız lazım” dedi.

'ARA ÖĞÜN OLARAK TÜKETMEK DOĞRU'

4 kestanenin kalori bakımından 1 dilim ekmeğe denk geldiğini belirten Gündüz şunları söyledi: Genelde ara öğün olarak tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü akşam yemeğinde yeterince kalori alınır. Yemek sonrası kestane yemek ise daha fazla kalori almak anlamına geliyor. Bu nedenle, kestaneyi akşam değil, ara öğün olarak tüketmek daha doğru olur.

'EN KÜÇÜK PAKETİ SATIN ALIN'

Gündüz “Kokusu güzel, tadı da güzel olan bu meyveyi, bir paket halinde aldığınızda, farkında olmadan daha çok tüketiyorsunuz. O nedenle mümkünse en küçük paketi satın alın. Eğer içinde 4 adetten fazlası varsa, başka bir öğün yerine tüketmeye çalışın” dedi.

Kaynak: İHA