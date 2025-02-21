Türkiye'den Giden Antep Fıstığı Sınıra Takıldı, İtalya İmha Kararı Aldı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla açıklanan taklit ve tağşiş ürünleri konuşurken, Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye’den gönderilen ürünler de sınırdan geri çevrilmeye devam ediyor. Son olarak İtalya, Türkiye’den gönderilen antep fıstıklarında aflatoksin tespit ederek sınırdan geri çevirdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Türkiye'den Giden Antep Fıstığı Sınıra Takıldı, İtalya İmha Kararı Aldı

Türkiye’de gıda güvenliği tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ederken, Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen ürünlerden bazıları da halk sağlığını tehdit edecek seviyede kimyasal barındırdığı için sınırlardan geri çevriliyor.

Türkiye'den Giden Antep Fıstığı Sınıra Takıldı, İtalya İmha Kararı Aldı - Resim : 1

SINIR KONTROLÜNE TAKILDI; İMHA EDİLDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF) açıkladığı son listede Türkiye’den İtalya’ya gönderilen antep fıstıkları yer aldı. Yapılan açıklamaya göre antep fıstıklarında aflatoksin maddesi tespit edildi.

Teste tabi tutulan ürünler ‘riskli’ olarak tanımlanırken, ürünler sınırdan geri çevrildi. RASFF raporuna göre antep fıstıklarının imha edilmesine karar verildi.

Türkiye'den Giden Antep Fıstığı Sınıra Takıldı, İtalya İmha Kararı Aldı - Resim : 2

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, bazı mantar türlerinin (özellikle Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus) ürettiği toksik bileşiklerdir. Bu toksinler, gıda ürünlerinde, özellikle nemli ortamlarda, bu mantarların büyümesi sonucu kendini gösterebilir. Aflatoksinler, insan sağlığına zararlı olabilen kanserojen ve toksik maddeler olarak tanımlanır.

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