Sarıyer'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Sarıyer’in Yeniköy Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Olay, Türk Bostan Sokak’ta meydana geldi. S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarptı ve yolda yürüyen R.P.’ye de çarptı.
Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan R.P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA