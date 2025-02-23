Bahçeli'den AKP'ye Jest, İşte Özel Çiçeğin Sırrı

AKP, bugün 8. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirecek. Kongre hazırlıkları tamamlanırken, etkinliğe 100 bini aşkın katılımcı katılacak. Partinin 2028 seçimlerine yönelik yeni yönetim kadrosunun şekillendirileceği kongrenin, geniş bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN JEST

Kongrenin davetlileri arasında yer alan Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, AKP 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne 'milli birlik ve kardeşliği' simgeleyen özel çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP ÇİÇEĞİ PAYLAŞTI

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde MHP lideri Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi.

23 YILLIK YÖNETİMİ TEMSİL EDİYOR

Paylaşımda, "Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi