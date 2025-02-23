Kar Altında Deniz Sefası: İstanbul Boğazı'nda Kulaç Attılar

İstanbul günlerdir kar yağışına teslim olmuş bir halde. AKOM ve Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından yüksek kesimler başta olmak üzere her ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de devam etti. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar halay çekip horon tepti.

Bebek sahilinde ise bir grup vatandaş dondurucu havaya rağmen denize girdi. O anlar anbean kaydedildi.

Denizde kulaç atanları gören vatandaşlar, adeta izlerken üşüdü...

Kaynak: DHA