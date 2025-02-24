İmamoğlu’ndan Çarpıcı ‘Dava’ Yorumu, Sofya’dan İktidara Meydan Okudu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında 23 kentin katılımıyla temellerini attığı B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın yeni dönem zirvesi için Sofya’daydı. Bugün 12 ülkeden 73 üye şehre ulaşan ağın dönem başkanlığı Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya geçti.

İmamoğlu, Sofya’daki ilk gününde Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Rezidansı’nı ziyaret etti. Bu ziyaretinde kendisine; çok sayıda CHP'li belediye başkanı eşlik etti. Heyet, rezidansta bulunan Atatürk Odası’nda anı fotoğrafı çektirdikten sonra Sofya Belediye Başkanı Vassil Terziev tarafından makam odasında ağırlandı. Günün sonunda ise B40 üyesi belediye başkanları, gala yemeğinde bir araya geldi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın kentler arasındaki dayanışmayı artıran önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Konuşmasında, “B40, diplomatik bir girişimden daha fazlasıdır; Balkanlar'da adalet, refah ve demokratik yönetişim için bir araçtır” dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'DAVA' YORUMU

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Halihazırda hem hukuka hem de akla meydan okuyan yarım düzine davayla karşı karşıyayım. Siyaset yelpazesinin her yönünden meslektaşlarım ve muhalefet üyeleri, mesnetsiz suçlamalarla ya da sadece fikirlerini söyledikleri için, bir gece içinde görevden alınıyor ya da tutuklanıyorlar. Ama biz, bu bölgede, yargının siyasi rakipleri susturmak için nasıl silah olarak kullanılabileceğini biliyoruz; sadece 50 yıl önce Demir Perde'nin arkasında değil, aynı zamanda bugün de. Burada ve şu anda pek çok zorlukla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ ÇAĞRILAR DUYUYORUZ'

Muhalefetin bastırılmaya çalışıldığını belirten İmamoğlu, kurumların zayıflatılarak hukukun üstünlüğünün ve kişisel özgürlüklerin baltalandığını ifade etti. “Bölge, kalkınma ve demokratik reformlar için kilit öneme sahip insan sermayesinin kaybına yol açan önemli bir göçle karşı karşıya” diyen İmamoğlu, “Tüm bu güçlüklere rağmen, halkın sesi er ya da geç galip gelecektir. Belgrad'dan İstanbul'a, adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik için güçlü çağrılar duyuyoruz. İnsanlar, demokratik ilkeler üzerine kurulmuş bir gelecek istiyor. Güçlü olana hizmet eden alakart adaleti değil, hukukun üstünlüğünü istiyorlar. Azınlığın elinde olan değil, paylaşılan bir refah istiyorlar. Çocukları, iş bulamadığı ve bulma umudu da olmadığı için ülkelerini terk etmelerini istemiyorlar” diye konuştu.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Yıllardır süren bölücü siyaset, toplumlar arasındaki güveni zedelenmesine farklı bir bakış açısıyla yaklaştıklarını ifade eden İmamoğlu, “Sonuç olarak partim CHP, 3,5 milyondan fazla yeni seçmen kazanarak, Türkiye'nin en büyük partisi haline geldi. Fakat bu, sadece bir başlangıç. Şehirlerimiz için gösterdiğimiz çabalar, tek başına başarıya ulaşamaz. Hep beraber, birbirine daha bağlı ve yükselen bir Balkanlar inşa edebiliriz. En önemlisi de bölgesel istikrar, demokrasi ve adalet için bir model oluşturabiliriz” dedi.

'YENİ BİR SAYFA' VURGUSU

Önceki dönem B40 başkanları Kostas Bakoyannis, Haris Doukas ve Erion Veliaj'a teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Şimdi, Vassil'in liderliğinde ve İstanbul'daki çalışkan sekretaryamızın desteğiyle, B40 tarihinde büyük ilerlemeler kaydeden, yeni bir sayfayı hep birlikte yazacağız" sözleriye konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi