Vekil Transferine Engel mi Geliyor? 'Parti Değiştiren Koltuğu da Bırakacak'

Geçen hafta sonunda düzenlenen AKP kongresinde İYİ Parti’den Meclis’e giren vekillerin, AKP’ye katılması Türkiye’nin gündemine otururken, milletvekili transferlerinin önüne geçecek bir teklif gündeme geldi. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ün Meclis Başkanlığı’na konuya ilişkin teklif verdi.

Teklife göre, milletvekillerinin seçildikleri partiden istifa etmeleri durumunda, bağımsız kalabilecekleri ancak başka bir partiye katılmaları halinde milletvekilliklerinin düşmesi öngörülüyor.

Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, önerdiği düzenlemenin seçmen iradesine duyulan saygının bir gereği olduğuna dikkat çekti. Öztürk, "Milletvekili halktan yetkiyi bir parti adıyla alıyor. O yetkiyi alıp başka bir partiye taşıyamaz. Seçmen, oyunu verdiği partinin Meclis’te temsil edilmesini istiyor, şahsi çıkarları için parti değiştiren vekilleri değil" ifadelerini kullandı.

1982 ANAYASASINI HATIRLATTI

Öztürk, teklifinin gerekesinde 1982 Anayasasına atıf yaptı. Anayasa’nın 84. maddesinde yer alan hükme göre, milletvekilleri partisinden istifa ettiğinde bağımsız kalabiliyor ancak başka bir partiye katılamıyordu. Öztürk sözlerinin devamında şunları belirtti:

“Seçmen AK Parti’ye oy veriyor ama vekil CHP’ye, CHP’ye oy veriyor ama vekil MHP’ye geçiyor. Seçmenin iradesiyle alay eden bu sistemi değiştirmek zorundayız”

Öztürk’ün önerdiği düzenlemeye göre, milletvekili partiden istifa ederse, bağımsız olarak görevine devam edebilecek. Ancak, başka bir partiye katılması halinde milletvekilliği sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi