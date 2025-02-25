Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Türkiye' Mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında Kağızman Belediyesi’ne kayyım atanmasına sert sözlerle tepki gösterdi. “Binlerce yıllık kültürüyle, birlikte yaşamın kalesi olan Kağızman Belediyemiz gasp edildi” diyen Bakırhan, Kars’ın gerçek bir halklar mozaiği olduğuna dikkat çekti.

“Ekmek yediğin sofraya bıçağı saplamayacaksın yoksa adın namerde çıkar” sözlerini hatırlatan Bakırhan, “Bu söz halkların birlikte yaşaması ve tarihsel ilişkilerden süzülerek günümüze gelmiş bir sözdür. Bundan ötürü Kars tarihin kardeşlik kapısı olarak bilinir. Bugün bu kapıyı çalıp misafir olmak yerine kapıyı kıranları lanetliyorum. Bu komplo, bu kumpasçı akıldan artık vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR SAYFA' VURGUSU

Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasında olduğuna vurgu yapan Bakırhan, “Türkiye ve Ortadoğu halklarının kaderini değiştirecek, yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz” dedi.

Yeni bir sayfa açılabileceğini belirten Bakırhan, şunları söyledi: “Şimdi modern Türkiye tarihinin en acı dolu sayfasını kapatabiliriz. Bembeyaz bir sayfa açabiliriz. Bu sayfayı demokrasi, eşitlik ve özgürlükle ilmek ilmek dokumak bizim elimizde” dedi. Bakırhan, “Siyasetçilerin idam edildiği, insanların darbe mahkemelerinde yargılandığı bir dönemi geride bırakabiliriz. Demokratik bir ülke inşa edebiliriz”

'HALK BARIŞ İSTİYOR'

Türkiye’nin tarihi bir kavşakta olduğunu ifade eden Bakırhan, “Öyle bir dönemdeyiz ki atacağımız her adım, alacağımız her karar hepimizin geleceğini belirleyecek” dedi.

Gözlerin terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın yapacağı çağrıya tüm gözlerin çevrildiğini söyleyen Bakırhan “Dünyanın dört bir yanından mesajlar geliyor. Sorular geliyor. Büyük bir merak, büyük bir heyecan var. Milyonlarca insan bu sefer çözüm gelsin diye dua ediyor. Çünkü bu halk artık barış istiyor, adalet istiyor, özgürlük istiyor!” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi