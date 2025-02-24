YÖK, İmamoğlu'nun Diplomasına Ne Dedi? Canlı Yayında Flaş İddia!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan soruşturmaya ilişkin gündem olacak bir detay ortaya çıktı. Gazeteci Sinan Burhan, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili düzenlenen YÖK raporunda "İstanbul Üniversitesi’ne yapılan geçiş usulsüzdür” denildiğini aktardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Sinan Burhan, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili düzenlenen YÖK raporunu açıkladı. Burhan, 14 sayfalık raporda "İstanbul Üniversitesi’ne yapılan geçiş usulsüzdür” denildiğini ifade etti.

Burhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına YÖK’ün 14 sayfalık bir rapor gönderdiği ifade ediliyor. Burada Yüksek Öğretim Denetim Kurulu 3 üye çalışmış. 2 tane de raportör çalışmış. Toplamda 5 heyet çalışmış. Ana konusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı medyada çıkan haberler üzerine evrakta sahtecilik üzerine soruşturma başlatıyor ve YÖK’e yazı gönderiyor.

'GEÇİŞ USULSÜZ'

YÖK uzun bir çalışma yapıyor aldığımız bilgilere göre ve bunun sonucunda 14 sayfalık raporu hazırlıyor ve gönderiyor. Ana cümle şu; “1990 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme İngilizce fakültesine geçiş yapmış. Bu tarihlerde denklik yok. Yani tanınırlık yok. Yani İstanbul Üniversitesi’ne yapılan geçiş usulsüzdür” diye rapor hazırlanmış."

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Kaynak: tv100

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