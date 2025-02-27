Tır Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü

Korkunç trafik kazasının adresi bu sefer Mersin oldu. Yapıntı mahallesi D-715 kara yolunda bir tır şarampole yuvarlandı.

Alçı yüklü olduğu öğrenilen 35 CBP 874 plakalı tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır şarampole adeta uçtu.

Feci kazada tır şoförü ile yanında bulunan arkadaşı can verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA