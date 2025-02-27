Tır Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü

Mersin'in Mut ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Şarampole yuvarlanan tırdaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Tır Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü

Korkunç trafik kazasının adresi bu sefer Mersin oldu. Yapıntı mahallesi D-715 kara yolunda bir tır şarampole yuvarlandı.

Alçı yüklü olduğu öğrenilen 35 CBP 874 plakalı tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır şarampole adeta uçtu.

Tır Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü - Resim : 1

Feci kazada tır şoförü ile yanında bulunan arkadaşı can verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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