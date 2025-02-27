Mahmut Arıkan’dan Necmettin Erbakan’ı Anma Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılında mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından, 54. hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılında bir mesaj yayınlayan Arıkan, 'Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkan, milletine ve ümmetine ömrünü adayan, Türkiye’nin kalkınması, İslam dünyasının birliği ve adil bir düzen için yılmadan mücadele eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 14. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. O, sadece bir siyasetçi değil; inancı, azmi ve vizyonuyla bir neslin rehberi, bir milletin hocası, bir ümmetin lideriydi. Onun mücadelesi, yalnızca seçim meydanlarında değil; fabrikalarda, üniversite kürsülerinde, diplomasi sahasında ve en önemlisi, milletin gönlünde kazanılmış bir mücadeleydi. En büyük mirası ise heyecanıdır! O heyecan, gençleri milletin ve ümmetin en büyük gücü olarak gören bir anlayışın ifadesidir. Mekânın cennet, makamın âli olsun" ifadelerini kullandı.

“Önce ahlak ve maneviyat!” diyerek yola çıkan, milletine ve ümmetine ömrünü adayan, Türkiye’nin kalkınması, İslam dünyasının birliği ve adil bir düzen için yılmadan mücadele eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 14. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.



O,… https://t.co/8B48LqT9qG — Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) February 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi