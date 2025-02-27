Mahmut Arıkan’dan Necmettin Erbakan’ı Anma Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılında paylaştığı mesajla andı.

Mahmut Arıkan’dan Necmettin Erbakan’ı Anma Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılında mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından, 54. hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılında bir mesaj yayınlayan Arıkan, 'Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkan, milletine ve ümmetine ömrünü adayan, Türkiye’nin kalkınması, İslam dünyasının birliği ve adil bir düzen için yılmadan mücadele eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 14. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. O, sadece bir siyasetçi değil; inancı, azmi ve vizyonuyla bir neslin rehberi, bir milletin hocası, bir ümmetin lideriydi. Onun mücadelesi, yalnızca seçim meydanlarında değil; fabrikalarda, üniversite kürsülerinde, diplomasi sahasında ve en önemlisi, milletin gönlünde kazanılmış bir mücadeleydi. En büyük mirası ise heyecanıdır! O heyecan, gençleri milletin ve ümmetin en büyük gücü olarak gören bir anlayışın ifadesidir. Mekânın cennet, makamın âli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mahmut Arıkan Saadet Partisi Necmettin Erbakan
Çelikten Bir Zırhla Doğan Burçlar Belli Oldu: Onların Duygularına Hiçbir Şey Etki Etmiyor Çelikten Bir Zırhla Doğan Burçlar Belli Oldu: Onların Duygularına Hiçbir Şey Etki Etmiyor
Nevşin Mengü Hakkında Hapis Kararı Nevşin Mengü Hakkında Hapis Kararı
Maydonoz Döner Soruşturmasında Dikkat Çeken Detaylar: Kritik İsmin İfadesi Ortaya Çıktı Maydonoz Döner Soruşturmasında Dikkat Çeken Detaylar: Kritik İsmin İfadesi Ortaya Çıktı
Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de