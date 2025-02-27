İmralı'nın Çağrısı Sonrası Barzani ve PYD'den İlk Açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından açıklama yayımladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Barzani, "Sayın Öcalan'ın mesajını ve PKK'nin silahsızlandırılması ve tasfiyesi çağrısını sıcak bir şekilde karşılıyoruz. PKK'yi bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz." dedi.

Barzani'nin açıklaması şöyle:

"Elbette ki, silahla ve şiddetle değil, daha iyi sonuçların ve kazanımların elde edileceği barışçıl, medeni ve demokratik mücadelenin zamanıdır. Biz Kürdistan Bölgesi olarak barış sürecini tam olarak destekliyoruz ve sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız. İktidarının başından bu yana net bir vizyonla barış için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz. Bundan sonraki aşamanın Türkiye'deki diğer partilerin de katılımı ve dayanışmasıyla başarılı bir barış ve çözüm aşaması olmasını, ülkede ve tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını temenni ediyoruz."

PYD'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmeler sonrasında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin elebaşı Salih Müslim'den bir açıklama geldi. Müslim, "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız. Silah kullanmamızın nedenleri ortadan kalkarsa silah bırakacağız" dedi.

Kaynak: ANKA