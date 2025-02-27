Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Çağrısının Ardından MHP'den İlk Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte bugün PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı açıklandı. Öcalan'ın çağrısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yönter daha sonra partisinin İstanbul İl Başkanı Sertel Selim’in, “Büyük işler cesaret ve kararlılık ister… Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder…” ifadelerini yeniden paylaştı.

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Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Çağrısının Ardından MHP'den İlk Mesaj

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştü. Saat 14.30 civarında sona eren görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Öcalan'ın çağrısının ardından MHP'den ilk paylaşım geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Öcalan'ın çağrısının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir kareyi paylaştı.

'YÜCE DÜŞÜNENLER BÜYÜK DAVALARA LİDERLİK EDER'

Yönter ardından partisinin İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in, "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder..." ifadelerini retweet etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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