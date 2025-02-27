Trafiği Birbirine Katmıştı, Çakarlı Aracın İçinden Cübbeli Ahmet'in Kızı Çıktı

İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayan çakarlı aracı kullanan kişinin Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul’da çakarlı araçla trafik kurallarını hiçe sayan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Birgün’de yer alan habere göre, söz konusu çakarlı aracı kullanan kişinin kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin konuşan Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğruladı.

Öte yandan Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise, Çakar aracın kendisine tahsisli olduğunu söyleyerek, konuyu haberleştirenler hakkında yasal süreç başlatacaklarını belirtti. Esat Palazoğlu, “Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Birgün

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Cübbeli Ahmet çakarlı araç
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