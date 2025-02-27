Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i Öldüren Polis Hakkında Müebbet Hapis Talebi

Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'i trafikte silahla vurarak öldüren polis memuru hakkındaki iddianamede tamamlandı. Polis hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edildi.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i Öldüren Polis Hakkında Müebbet Hapis Talebi

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde,19 Aralık saat 19.00 sıralarında bir cinayet meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait araçla trafikte seyreden polis memuru S.Ç., aracıyla seyir halinde olan 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., mimarın durmaması üzerine tabancasıyla araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet ederken, Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan polis memuru S.Ç. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ARACIYLA TOYDEMİR'İ SIKIŞTIRDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, polis ekiplerinin olay yerinden elde ettiği kamera kayıtlarına da yer verildi. İddianamede, olayın FSM Köprüsü girişinde araçların yan yana tek şerit halinde ilerlediği belirtildi. Polis memuru S.Ç.'nin aracında çakarların açık olduğu ve Toydemir'e baktığı aktarıldı. Tartışmanın ardından iki sürücünün TEM Otoyolu'nda ilerlediği, daha sonra Anadolu Hisarı ayrımında Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi'ne geldikleri bildirildi. Burada Toydemir'in aracının sol tarafına geçtiği, sanık S.Ç.'nin ise aracıyla Toydemir'i sıkıştırdığı iddianamede yer aldı. İddianamede Sanık polis memuru S.Ç.'nin ifadesine yer verildi.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i Öldüren Polis Hakkında Müebbet Hapis Talebi - Resim : 1

'KAÇMASIN DİYE BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİM'

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık polis S.Ç. ifadesinde, Toydemir'in trafikte makas atarak aracına sürttüğünü ve ambulansa yol vermediğini iddia ederek “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için adli ve idari işlem uygulanmasını sağlamak ve aracımı çizdiği için tutanak tutturmak amacıyla sirenleri açık şekilde peşine düştüm. Araçtan indiğimde tedbir amaçlı silahımı yanıma aldım. Ancak el frenini çekmeme rağmen aracım kaymaya başladı, geri dönüp durdurdum. Bu sırada Toydemir kaçmaya çalışınca önüne geçmek istedim. Kaçmasını engellemek için lastiklerini hedef alarak çaprazdan birkaç el ateş ettim. Tam olarak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru S.Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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Kaynak: DHA

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