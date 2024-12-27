İstanbul Valisi Davut Gül Yanıtladı: Çakarlı Araç Sorunu Bitti mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, tv100'de Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk oldu. Vali Davut Gül, gündeme dair soruları yanıtladı.

Cansu Canan Özgen'in "Çakarlı araç sorunu bitti mi?" sorusuna yanıt veren Vali Gül, "Emniyetin 7 binin üzerinde aracı var. Emniyet araçlarının zaten kullanması gerekiyor. Resmi araçlarımız da var. Sahte çakarlar çok fazlaydı. Meclis'e teşekkür ediyoruz, 6 bin TL olan ceza 96 bin TL lira oldu. Cezaların artmasıyla, sahte çakarlar azaldı. Zaman içinde bunlar hayatımızdan çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL GÜVENLİ Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kişilere karşı işlenen suçlarda İstanbul’da bir önceki seneye göre yüzde 9.7 düşüş var. Suç işlenme oranları ciddi anlamda düştü. Kişilere karşı işlenen hırsızlık kapkaç gibi konularda yüzde 28 iyileşme var. Şimdi şahit olduğumuz olaylar, her köşede suç işleniyormuş gibi algılanıyor. İstanbul en güvenli şehirlerden birisi. Polis sayımız arttı. Araç sayımız arttı. Uygulamalarımızda aranan kişilerle ilgili büyük operasyonlar yapıldı.

SAHTE ÇAKAR

İki boyutu var bu konunun. Herkes trafik çilesi çekiyor. Trafik sorunun ortadan kalkması için toplu taşımanın ve raylı sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Araçlarda tek kişinin seyahat ettiğini görüyoruz.

Emniyet'in 7 binin üzerinde aracı var, resmi araçlarımız da var. İhtiyaç olduğunda geçiş üstünlüğü olmalı. Sahte çakarlar çok fazlaydı. Meclis'e teşekkür ediyoruz. 6 bin TL olan ceza 96 bin TL lira oldu. Araç da bağlanıyor. Tekrar ederse ceza da artıyor. Sahte çakarlar azaldı. Zaman içinde bunlar hayatımızdan çıkmış olacak."

Kaynak: tv100