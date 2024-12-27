Eğitime 'Ekonomik Kriz' Arası: On Binlerce Öğrenci Okulu Dondurmak Zorunda Kaldı

Türkiye'nin uzun süredir boğuşmaya çalıştığı ekonomik kriz ilköğretimden üniversiteye kadar tüm öğrencileri de derinden etkiledi. Derse aç giren, okul araç gereçlerini alamayan öğrenciler gündemden düşmezken, birçoğunun da okulunu bırakmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre; sadece 2024 yılında 56 bin 107 üniversite öğrencisi öğrenimini dondurdu. Öğrenimini donduran üniversiteli sayısı 2019-2024 döneminde toplam 324 bin 821 oldu.

Okulunu donduran üniversite öğrencisi sayısı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 45 bin 382

• 2020: 47 bin 302

• 2021: 37 bin 565

• 2022: 63 bin 612

• 2023: 74 bin 851

• 2024: 56 bin 107

ÜNİVERSİTE TERKİ DE ARTTI

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun açıkladığı, üniversiteyi terk eden kişi sayısına yönelik veriye göre de, 2023 yılında 149 bin 909, 2022 yılında ise 389 bin 564 öğrencinin üniversiteyi tamamen terk ettiği öğrenildi.

Kaynak: Birgün