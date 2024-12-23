Türkiye’nin En İyi Liseleri Açıklandı: İlk Sıradaki Okul Sizi Çok Şaşırtacak

Listenin ilk sırasındaki okul bu yıl birçok kişiyi şaşırtırken, öne çıkan okullar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki köklü eğitim kurumları yer aldı. İşte 2024 itibarıyla Türkiye’nin en iyi liseleri ve detayları:

İşte Türkiye’nin en iyi liseleri...

İstanbul Erkek Lisesi

Taban Puanı: 494,77

Yüzdelik Dilim: 0,04