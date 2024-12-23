Türkiye’nin En İyi Liseleri Açıklandı: İlk Sıradaki Okul Sizi Çok Şaşırtacak
Türkiye’nin en iyi liseleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kriterlere göre sıralandı. Akademik başarılar, ulusal ve uluslararası yarışmalardaki performanslar, üniversiteye yerleşme oranları ve sosyal etkinliklerdeki başarılar dikkate alınarak hazırlanan liste, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük ilgi gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin ilk sırasındaki okul bu yıl birçok kişiyi şaşırtırken, öne çıkan okullar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki köklü eğitim kurumları yer aldı. İşte 2024 itibarıyla Türkiye’nin en iyi liseleri ve detayları:
İşte Türkiye’nin en iyi liseleri...
İstanbul Erkek Lisesi
Taban Puanı: 494,77
Yüzdelik Dilim: 0,04
Galatasaray Lisesi
Taban Puanı: 494,77
Yüzdelik Dilim: 0,04
Kabataş Erkek Lisesi
Taban Puanı: 493,43
Yüzdelik Dilim: 0,05
Ankara Fen Lisesi
Taban Puanı: 490,47
Yüzdelik Dilim: 0,11
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Taban Puanı: 488,20
Yüzdelik Dilim: 0,15
İzmir Fen Lisesi
Taban Puanı: 488,20
Yüzdelik Dilim: 0,15
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Taban Puanı: 484,52
Yüzdelik Dilim: 0,27
Çapa Fen Lisesi
Taban Puanı: 483,55
Yüzdelik Dilim: 0,29
Tofaş Fen Lisesi
Taban Puanı: 482,97
Yüzdelik Dilim: 0,32
Adana Fen Lisesi
Taban Puanı: 481,29
Yüzdelik Dilim: 0,40