Eski Başbakan Binali Yıldırım'dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a Övgü Dolu Sözler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 70. kuruluş yıldönümü 14 Aralık'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe eski başbakan ve GMO Üyesi Binali Yıldırım ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Yıldırım'ın Dedetaş ile ilgili sözleri dikkat çekti. "Gemi mühendisleri meslekle meşgul olmadılar, aynı zamanda meslek dışı birçok alanda da başarıdan başarıya koşan değerli meslektaşlarımız var" ifadelerini kullanan Yıldırım, Dedetaş'ı şu sözlerle övdü:

"Siyasette, toplumsal hayatta, akademik hayatta ve daha birçok alanda meslektaşlarımızın başarısından gurur duyuyoruz. Bugün aramızda güzel Üsküdar'ımızın belediye başkanı da meslektaşımız."