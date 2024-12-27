Eski Başbakan Binali Yıldırım'dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a Övgü Dolu Sözler

Eski Başbakan Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odası'nın 70. kuruluş yıldönümü etkinliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı övdü. Yıldırım, "Siyasette, toplumsal hayatta, akademik hayatta ve daha birçok alanda meslektaşlarımızın başarısından gurur duyuyoruz. Bugün aramızda güzel Üsküdar'ımızın belediye başkanı da meslektaşımız" dedi.

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Eski Başbakan Binali Yıldırım'dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a Övgü Dolu Sözler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 70. kuruluş yıldönümü 14 Aralık'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe eski başbakan ve GMO Üyesi Binali Yıldırım ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a Övgü Dolu Sözler - Resim : 1

Etkinlikte konuşma yapan Yıldırım'ın Dedetaş ile ilgili sözleri dikkat çekti. "Gemi mühendisleri meslekle meşgul olmadılar, aynı zamanda meslek dışı birçok alanda da başarıdan başarıya koşan değerli meslektaşlarımız var" ifadelerini kullanan Yıldırım, Dedetaş'ı şu sözlerle övdü:

"Siyasette, toplumsal hayatta, akademik hayatta ve daha birçok alanda meslektaşlarımızın başarısından gurur duyuyoruz. Bugün aramızda güzel Üsküdar'ımızın belediye başkanı da meslektaşımız."

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