AP Türkiye Raportörü, Silah Bırakma Çağrısını Değerlendirdi: 'Tarihi Bir Adım'

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü. Görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından açıklamada bulundu. Amor, bunun memnuniyetle karşılanan tarihi bir adım olduğunu belirtti.

'EN İYİ BAŞLANGIÇ NOKTASI'

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Diyalog ve uzlaşı temelinde, Türkiye'deki Kürt meselesini barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA