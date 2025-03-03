Cadde Ortasında Pompalı Tüfeklerle Çatıştılar!

Çorum'da İnönü Caddesi'nde seyir halindeki H.M. ile C.S. ve M.S. arasında başlayan çatışmada, taraflar otomobillerin içinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışma sırasında yaralanan H.M., çevredeki bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.M., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde iki araca mermi isabet ettiği, cadde üzerinde ise boş kovanların bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından şüpheliler C.S. ve M.S., çatışmada kullandıkları pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İHA