13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 gün önce yer altından çıkan gaz yanmaya devam ediyor. Aynı bölgede bugün de sondaj çalışması sırasında gaz açığa çıktı. Bölgeye gelen ekipler kontrollü olarak gazı yaktı.

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13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı

Kartepe'de 17 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı - Resim : 1Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı - Resim : 2

Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı - Resim : 3

500 METRE MESAFEDE YİNE...

17 Şubat tarihinde çıkan yangın 13 gündür devam ederken, bugün de Dumlupınar Mahallesi D-100 karayolu yanı Millet Caddesi'nde bir gaz kaçağı daha meydana geldi.

13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı - Resim : 4

Bölgede sondaj çalışması yapılırken zeminin 45 metre altına inildiğinde henüz cinsi bilinmeyen bir gaz açığa çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı - Resim : 5

Ekipler bölgede inceleme yaparken, gaz kontrollü şekilde yakıldı.

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Kaynak: İHA

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13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı 13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı