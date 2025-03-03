Hastanede Hareketli Dakikalar! Çatıya Çıkıp İntihar Girişiminde Bulundu

Sinop’ta bir kişi, Atatürk Devlet Hastanesi’nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar olayı merakla izledi. Uzun süren uğraşlar sonucunda şahıs ikna edilerek çatıdan indirildi.

Kaynak: İHA