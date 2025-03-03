Hastanede Hareketli Dakikalar! Çatıya Çıkıp İntihar Girişiminde Bulundu

Sinop’ta Atatürk Devlet Hastanesi’nde hareketli anlar yaşandı. Bir kişi, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekipler, şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Hastanede Hareketli Dakikalar! Çatıya Çıkıp İntihar Girişiminde Bulundu

Sinop’ta bir kişi, Atatürk Devlet Hastanesi’nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar olayı merakla izledi. Uzun süren uğraşlar sonucunda şahıs ikna edilerek çatıdan indirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İntihar Hastane Sinop
Ekrem İmamoğlu Beykoz Belediyesi'nden Seslendi: 'Bu Zulmün Tek Nedeni Koltuğunu Kaybetme Korkusu' Ekrem İmamoğlu Beykoz Belediyesi'nden Seslendi
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Cadde Ortasında Pompalı Tüfeklerle Çatıştılar! Cadde Ortasında Pompalı Tüfeklerle Çatıştılar!
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Ukrayna Zirvesinde Dört Konuda Mutabakat Sağlandı! Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan Açıklama Ukrayna Zirvesinde Dört Konuda Mutabakat Sağlandı
17 Yaşındaki Gencin Yardım Çığlığı: Baba Gözaltına Alındı Yardım İsteyen Gencin Babası Gözaltında
Ekrem İmamoğlu Beykoz Belediyesi'nden Seslendi: 'Bu Zulmün Tek Nedeni Koltuğunu Kaybetme Korkusu' Ekrem İmamoğlu Beykoz Belediyesi'nden Seslendi
13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı 13 Gündür Yanıyordu! Kartepe'de Yer Altından Yine Gaz Çıktı
Niğde'de Maden İşçileri Direnişte! 110 İşçiyi Birden İşten Çıkardılar! Niğde'de Maden İşçileri Direnişte