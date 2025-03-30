Maganda Kabusu Bitmiyor! Bayramı Silahla Ateş Açarak Kutladılar

Giresun’da silahla havaya ateş ederek bayram kutlaması yapan magandalar 'pes' dedirtti. Kimlikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınırken, Giresun Valiliği tarafından uyarı yapıldı.

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Maganda Kabusu Bitmiyor! Bayramı Silahla Ateş Açarak Kutladılar

Giresun’da bayram kutlamalarını silahla havaya ateş ederek gerçekleştiren ve bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bayram kutlamaları sırasında silah kullanımına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen meskun mahalde ateş açan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

VALİLİK UYARDI

Açıklamada, "Uyarılara rağmen silahla havaya ateş ederek bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıslar jandarma ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Kamu düzenini bozan bu tür eylemlere asla göz yumulmayacak, kanunları ihlal edenler hakkında gerekli işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Havaya ateş açmak eğlence değil, insan hayatını tehlikeye atan bir suçtur" denildi.

Yetkililer, özellikle bayram ve özel günlerde artan silah kullanımının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Benzer olayların önüne geçmek amacıyla emniyet güçlerinin denetimlerini sıklaştıracağı ve ihbarların titizlikle değerlendirileceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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