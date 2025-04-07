Meteoroloji'den Sağanak, Fırtına ve Kar Uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir de listede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü (Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı ve Şanlıurfa çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebilirken, diğer bölgelerde yağışlar sağanak ve yağmur şeklinde olacak. Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl’de yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

10 İL İÇİN SARI KOD

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ illeri için sarı kodlu alarm verildi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı, İstanbul'da yağmur, diğer illerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Van, Şırnak ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi