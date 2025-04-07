Aksaray’da Feci Kaza: Tarım İşçilerine Otomobil Çarptı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde gerçekleşen feci kazada, yol kenarında dinlenen iki tarım işçisinden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Bilal S. (55) yönetimindeki otomobil, tarlayı suladıktan sonra yol kenarında dinlenmeye oturan Afganistan uyruklu İsmail Özbek (25) ve arkadaşına çarptı.

Kazada İsmail Özbek yaralanırken, kimliği belirlenemeyen diğer işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölen kişinin cesedi kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü Bilal S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA