Mersin'de Çağrı Merkezi Kurup Almanları Dolandırdılar

Mersin’de kurdukları çağrı merkeziyle Almanya’daki insanları dolandırdıkları iddia edilen kişilerin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede 20 kişinin 11 milyon lira zararı olduğu belirtildi.

Mersin'de Çağrı Merkezi Kurup Almanları Dolandırdılar

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kurdukları çağrı merkeziyle Almanya’daki insanları dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan şüphelilerin yargılanmasına devam edildi. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 5’i tutuklu 20 sanığın savunmaları alındı.

Mahkeme başkanı suçun işlendiği dönemde 20 müştekinin 11 milyon lira zarar uğradığının tespit edildiğini bildirdi. Bunun üzerine bazı sanık avukatları müvekkillerinin zararı karşılamak istediklerini belirtti. Bazı sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek zararı karşılamak istemediklerini söyledi.

Beyanların ardından tutuklu sanıkların tutukluluk haline devam edilmesine karar verilerek dava 25 Nisan’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da ikamet eden Almanları, Mersin'de kurdukları çağrı merkezinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 1 Ekim 2022'de Mersin, İzmir, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 30 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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