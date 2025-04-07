İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu: 9 Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul, Mersin, Kütahya, Adana, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş gibi illerde başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlar sonucunda 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüphelinin yakalandığını ve 86 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyelerinin çeşitli suçlardan, özellikle uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan yakalandığı ifade edildi. Operasyonlar sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, bir adet AK-47 uzun namlulu silah, uyuşturucu maddeler ve hassas terazi gibi suç unsurları ele geçirildi.

19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 9 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi. 86 şüpheli tutuklandı ❗



JANDARMAMIZ tarafından;

⛔️ Kahramanmaraş’ta H.Ö.’nün,

⛔️ Adana’da B.P.’nin,

⛔️ Sakarya’da B.İ.’nin,

⛔️ Balıkesir’de K.C.Ş.’nin ve

⛔️… pic.twitter.com/nfAEpmrbPI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 7, 2025

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, jandarmaya ve polise teşekkür ederek, suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi