Araştırma: Toplumun Yüzde 73.2'si Boykot Gözaltılarını Doğru Bulmuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan "boykot" çağrıları toplumda büyük yankı uyandırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise çağrılara karşı soruşturma başlatmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın araştırmasına göre toplumun yüzde 73.2'si gözaltıları doğru bulmuyor.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Araştırma: Toplumun Yüzde 73.2'si Boykot Gözaltılarını Doğru Bulmuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu 23 Mart tarihinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklanmasıyla daha da büyüdü. Yurdun dört bir yanında yüz binlerce vatandaş sokaklara çıktı. Protestolar dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Araştırma: Toplumun Yüzde 73.2'si Boykot Gözaltılarını Doğru Bulmuyor - Resim : 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel birçok marka için "boykot" çağrısında bulundu. Üniversite öğrencileri ise boykotu büyüttü ve 2 Nisan tarihi için genel çağrılara başladı.

Üniversite öğrencilerinin "tüketim boykotu" çağrısı toplumda karşılık buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da soruşturma gecikmedi.

Başsavcılık çağrılar için resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında aralarında sanatçıların da yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, boykot gözaltılarına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre toplumun yüzde 73.2’si boykot çağrısı yapan kişilerin gözaltına alınmasını doğru bulmuyor. Gözaltıları destekleyenlerin oranı ise yüzde 19.3 seviyesinde.

Araştırma: Toplumun Yüzde 73.2'si Boykot Gözaltılarını Doğru Bulmuyor - Resim : 2

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