Fenomen Doktor Boykot Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin yaptığı boykot çağrısına destek veren ve sosyal medyada boykot çağrısıyla ilgili paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykota destek verenler hakkında "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında tanınmış isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve bir sosyal medya fenomeninin de dahil olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel'in gözaltına alındığını avukatı Gülşen Başarır duyurdu. Başarır, “Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN TEPKİ

İstanbul Tabip Odası da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dr. Enes Özel’in mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirtti ve “Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Dr. Enes Özel’i derhal serbest bırakın” çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi